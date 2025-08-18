В МИД России объяснили попытки ВСУ устроить теракт на Крымском мосту

Мирошник: Киев пытался совершить теракт на Крымском мосту для срыва переговоров

Попытка Украины совершить теракт на Крымском мосту была направлена на срыв переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник.

«‎На фоне начавшегося переговорного процесса новая попытка Украины и ко. совершить теракт как провокацию, срывающую переговоры и поиск мирного разрешения», — написал он.

О предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста Федеральная служба безопасности сообщила 18 августа. По данным ведомства, украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности.

Машина прибыла в Россию с территории Украины транзитом через ряд стран и пересекла границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Планировалось, что транспортное средство передадут другому водителю, который должен был направиться в Крым через мост.

Ранее в Новосибирской области двух подростков задержали за попытку теракта на железной дороге.