В Москве за сутки зафиксировали почти ведро дождя на квадратный метр

Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков

В Москве за прошедшие сутки местами выпало до 12% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров дождя, что сопоставимо с ведром воды на квадратный метр.

В разных районах столицы показатели различались: в Тушино выпало 7 миллиметров, на Балчуге – 6 миллиметров, в Бутово – 4 миллиметра. В Подмосковье максимальные значения составили 9 миллиметров в Толстопальцево, а в Наро-Фоминске, Подмосковной и Немчиновке – по 7 миллиметров. Синоптики уточнили, что в течение дня дожди будут постепенно ослабевать и прекращаться.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в ближайшие два дня в Москве и Московской области ожидаются небольшие локальные дожди, однако к концу недели интенсивность осадков возрастет. Самые обильные осадки ожидаются в Московском регионе в четверг и пятницу. Также возможны грозы, добавил он.

Ранее россиянам рассказали, как оставаться энергичными в пасмурную погоду.