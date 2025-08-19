В гавани Балтимора взорвалось грузовое судно

CBS: в Балтиморе произошел взрыв на грузовом судне

На находившемся в гавани американского Балтимора грузовом судне произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал CBS.

По сведениям пожарной службы, судно загорелось в реке Патапско вблизи моста имени Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной взрыва стал подпалубный пожар.

В настоящее время огонь удалось локализовать, судно эвакуируется с места происшествия.

26 марта прошлого года контейнеровоз «Дали» врезался в автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. В результате столкновения мост протяженностью три километра обрушился. В штате Мэриленд был введен режим чрезвычайной ситуации. Администрация Соединенных Штатов выделила $60 млн правительству Мэриленда на первичные расходы, связанные с восстановлением моста. В мае подразделение армии Соединенных Штатов с помощью взрыва снесло оставшуюся часть моста.

Ранее у берегов Индии на танкере под флагом Гонконга произошел взрыв.