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В Балтиморе от столкновения с кораблем рухнул мост через реку Патапско

В Балтиморе от столкновения с кораблем рухнул мост Фрэнсиса Скотта Ки

В американском городе Балтимор рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Об этом сообщает телеканал Foxbaltimore.

Сообщается, что причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего он рухнул в реку Патапско.

Движение в районе моста полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

К месту происшествия мобилизуются аварийно-спасательные службы, в том числе береговая охрана и пожарная часть.

Предположительно, в воду могли упасть автомобили, ехавшие по мосту в момент, когда в него врезался корабль.

Схожее происшествие случилось в феврале в Китае: контейнеровоз врезался в опору автомобильного моста Лисиньша. Конструкция не выдержала столкновения, что привело к обрушению части дорожного полотна . В результате ЧП в воду упал автобус.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.

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