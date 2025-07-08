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У берегов Индии на танкере под флагом Гонконга произошел взрыв

Times of India: вблизи порта Диндаял взорвался танкер-продуктовоз
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Hamad I Mohammed/Reuters

На находящемся у западного побережья Индии танкере-продуктовозе Fluda раздался взрыв. Об этом сообщает газета Times of India.

Инцидент произошел после того, как судно под флагом Гонконга вышло после выгрузки метилона из порта Диндаял (Кандла). В результате взрыва танкер сильно накренился на правый борт.

Администрация порта отправила к терпящему бедствие судну два буксира с пожарными бригадами. Весь экипаж танкера, 21 человек, был благополучно доставлен на берег.

Поврежденное судно осмотрят эксперты, которые дадут заключение о дальнейших необходимых действиях.

30 июня сообщалось, что у побережья Ливии на танкере Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти, произошел взрыв.

В феврале на находящемся в порту итальянского города Савона мальтийском танкере Sea Jewel произошли два взрыва.

Ранее сообщилось, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда.

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