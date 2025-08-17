На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дроны сбросили взрывчатку на дома в Белгородской области, есть раненые

Гладков: в Белгородской области из-за атак дронов пострадали три человека
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области из-за ударов противника пострадали три местных жителя, в том числе ребенок. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что в селе Никитское после налета БПЛА на автомобиль мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с минно-взрывной и многочисленными осколочными травмами. А в Белгородском районе мать и ее дочь-подросток получили баротравмы (повреждения полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления. — «Газета.Ru»).

«В селе Нечаевка Белгородского района от ударов двух FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота. — «Газета.Ru») посечены кровля, фасад и входная группа административного здания предприятия. Кроме того, перебита газовая труба», — заявил глава области.

Он добавил, что в селах Ясные Зори и Святославка и в поселках Октябрьский и Быценков из-за налетов были повреждены автомобили. А в поселке Пролетарский дрон взорвался на парковке у многоэтажки, при этом пострадали пять машин. В Шебекино и хуторе Леоновка тоже были повреждены транспортные средства.

«В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника были сброшены взрывные устройства. Повреждены кровля частного дома и две хозяйственные постройки», — отметил Гладков.

По его словам, в хуторе Рябики, городе Грайвороне и селе Новая Таволжанка из-за налетов пострадали частные дома: в них выбило стекла, пробило крышу и посекло заборы.

«В селе Дорогощь Грайворонского округа вследствие удара дрона поврежден инфраструктурный объект связи», — заявил губернатор.

На этой неделе Белгород и Белгородская область подвергались массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались в среду, 13 августа, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, один не выжил.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
