Москву за 18 минут атаковали три БПЛА

Собянин сообщил, что во время атаки на Москву уничтожены три дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного БПЛА во время атаки на столицу.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона. Его пост опубликован в 20:29. Спустя 18 минут Собянин написал об уничтожении еще двух БПЛА.

Согласно постам чиновника, 20 июля дроны пытались атаковать столицу 29 раз. Первый налет был зафиксирован в 1:16. Ночью город отразил атаку 16 дронов, а в утреннее и дневное время — еще 13.

На этом фоне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за налетов беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».