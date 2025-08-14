«Такого не было в истории»: центр Белгорода оцеплен из-за атаки ВСУ, слышны выстрелы

Второй день подряд Белгород и Белгородская область подвергаются массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались вчера, продолжались ночью и не ослабевали в течение дня. К настоящему времени известно о 173 БПЛА, атаковавших столицу региона и окрестные поселения. Ранены более 20 человек, один погиб. Повреждено здание областного правительства. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что таких обстрелов белгородцы «пока еще не проживали в современной истории». Центральная часть города перекрыта для движения автотранспорта, очевидцы сообщали о звуках стрельбы из автоматического оружия.

За минувшие сутки белгородцы стали свидетелями обстрелов, которых они «еще не проживали в современной истории», заявил на пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. К настоящему времени известно о более чем 20 раненых. Всем оказана необходимая помощь. Один человек погиб. Налеты беспилотников на регион продолжаются уже третий год, однако в последние дни интенсивность атак явно увеличилась. Гладков отметил, что это происходит в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«С утра максимальный ведется огонь по зданию правительства. <...> Прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там и первый этаж, и мой кабинет», — сказал на пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгороде нет военных и ВСУ будут и дальше пытаться нанести удары по центрам управления гражданской власти. «Абсолютно очевидно, что это мера устрашения гражданского населения» , — отметил он.

Обстановка в городе

По последней информации, в течение суток город Белгород подвергся обстрелу и атакам 32 беспилотников, из которых 13 сбиты. Ранены пять мирных жителей, погибших нет. Повреждены здание правительства Белгородской области, торговый объект, 10 квартир в пяти многоэтажках, шесть частных домов и 13 автомобилей.

Прилет одного из беспилотников по гражданскому автомобилю попал в поле зрения камер видеонаблюдения, запись опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В течение дня центральная часть города, включая Соборную площадь, была заблокирована военнослужащими, движение транспорта запрещено. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов. «РГ» поясняла, что это «работа бойцов по целям, которые фиксируются в небе и несут смертоносный заряд взрывчатки».

Очевидец Савелий подтвердил «Газете.Ru», что центр действительно перекрыт, а обострение обстановки началось с вечера 13 августа.

«Сегодня реально очень шумно. [ПВО] прям с самого утра начала пахать — это началось еще вчера, тоже было очень шумно», — сказал он.

По словам Савелия, центральную часть города, где он живет, перекрыли для подъезда пожарной спецтехники и экипажей медицины катастроф. На улицах можно было видеть полицию, ГАИ, Росгвардию. Над его головой пролетали украинские дроны. При этом среди жителей паники нет, белгородцы давно знают, как вести себя при атаке.

«На балкон выходил и увидел беспилотники прям над домом. Люди в городе, по сути, привыкли — все сразу прячутся в укрытие, если где-то рядом взрывается. Люди начинают либо очень быстро уезжать из опасной области, либо покидают машину и бегут к ближайшему укрытию. Все зависит от обстоятельств», — сказал он.

Что происходит в области

14 августа атакам украинских беспилотников подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа. В 49 населенных пунктах повреждения получили жилые дома, административные здания, социальные и коммерческие объекты, хозпостройки, автомобили и сельхозтехника.

При налетах применили 141 беспилотник ВСУ. 62 из них сбиты или подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Один человек погиб при атаке дрона на автомобиль. Ранения получили 18 человек, всем оказана помощь.

Какие меры приняты

На заседании оперативного штаба, созванного в связи с обострением оперативной обстановки, были приняты следующие решения:

— 14 и 15 августа государственные и муниципальные учреждения Белгородской области переводятся в режим дистанционной работы;

— частным предприятиям и федеральным учреждениям даны такие же рекомендации: удаленная работа в течение двух дней;

— все крупные торговые центры должны прекратить свою работу до субботы включительно;

— то же касается парков, пляжей и любых учреждений с большим количеством людей;

— все уличные мероприятия запрещены до понедельника;

— движение общественного транспорта будет корректироваться с сигналами об опасности атак БПЛА;

— жителям рекомендовано по возможности меньше находиться на улице, следить за сигналами опасности через Telegram-канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» и по радио.

После атак БПЛА Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.