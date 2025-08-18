На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель иномарки сбил мальчика в Крыму, ребенок не выжил

В Крыму мальчик не выжил в ДТП с иномаркой
true
true
true
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму водитель иномарки сбил двух 13-летних мальчиков, один из детей не выжил. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 18 августа на автодороге «Новороссия» у села Амурское. Водитель 1961 года рождения за рулем автомобиля «Шевроле Лачетти» совершил наезд на двух мальчиков, которые в этот момент переходили дорогу вне пешеходного перехода.

В результате аварии один мальчик не выжил. Второй ребенок с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель был трезв.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого стало известно, что женщину, сбившую ребенка на Porsche в Новой Москве, отправят в колонию. Ей дали 7,5 лет.

Ранее пьяный глава союза художников Татарстана сбил троих детей в Казани.

