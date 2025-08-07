На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный глава союза художников Татарстана сбил троих детей в Казани

В Казани председатель правления союза художников Татарстана в нетрезвом состоянии сбил трех детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Коммерсантъ Волга-Урал».

«За рулем фургона, сбившего трех подростков на ул. Боевая в Казани 5 августа, оказался председатель правления Союза художников Республики Татарстан Альберт Шиабиев. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник. ДТП произошло вечером 5 августа на освещаемом пешеходном переходе», — отмечается в публикации.

После наезда на детей водитель фургона скрылся с места происшествия. В МВД Татарстана сообщили, что личность водителя установлена, он задержан.

«Вечером 5 августа автомобиль под управлением 55-летнего казанца следуя по ул. Боевая со стороны ул. Слесарная в направлении ул. Красногорская, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов 2010-2012 годов рождения», — уточнили в полиции.

Водитель признался, что был за рулем нетрезв. На него составлено четыре административных протокола. Двое детей после наезда были госпитализированы, один — отпущен домой после оказания помощи.

Ранее в Ленинградской области автомобиль въехал в остановку с людьми.

