На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщину, сбившую ребенка в Новой Москве, посадят в тюрьму

Водительницу Porsche, сбившую ребенка в Новой Москве, посадят на 7,5 года
true
true
true

Суд приговорил к 7,5 года тюрьмы водительницу, сбившую ребенка и его няню в Новой Москве. Об этом сообщает прокуратура города Москвы в своем Telegram-канале.

«С учетом позиции прокуратуры к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена Наталия Сорокина, совершившая ДТП. <…> Авария произошла в коттеджном поселке в поселении Сосенское в Новой Москве», — говорится в сообщении.

Наезд произошел 14 декабря, водитель Porsche выехала на тротуар и сбила пешеходов. Момент ДТП попал на видео.

В этот день Сорокина села за руль иномарки, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водительница снесла два фонарных столба, а также сбила ребенка 2015 года рождения, его няню и скрылась с места ДТП. Пострадавшие были госпитализированы, но мальчика спасти не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По информации канала, суд запретил водительнице заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и десять месяцев. Автомобиль Porsche конфисковали в доход государства.

Ранее водитель Porsche, сбившая мальчика в Новой Москве, рассказала, почему села пьяной за руль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами