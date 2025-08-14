Женщину, сбившую ребенка в Новой Москве, посадят в тюрьму

Водительницу Porsche, сбившую ребенка в Новой Москве, посадят на 7,5 года

Суд приговорил к 7,5 года тюрьмы водительницу, сбившую ребенка и его няню в Новой Москве. Об этом сообщает прокуратура города Москвы в своем Telegram-канале.

«С учетом позиции прокуратуры к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена Наталия Сорокина, совершившая ДТП. <…> Авария произошла в коттеджном поселке в поселении Сосенское в Новой Москве», — говорится в сообщении.

Наезд произошел 14 декабря, водитель Porsche выехала на тротуар и сбила пешеходов. Момент ДТП попал на видео.

В этот день Сорокина села за руль иномарки, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водительница снесла два фонарных столба, а также сбила ребенка 2015 года рождения, его няню и скрылась с места ДТП. Пострадавшие были госпитализированы, но мальчика спасти не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По информации канала, суд запретил водительнице заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и десять месяцев. Автомобиль Porsche конфисковали в доход государства.

Ранее водитель Porsche, сбившая мальчика в Новой Москве, рассказала, почему села пьяной за руль.