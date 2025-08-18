На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты детали покупки мотоцикла «Урал» для жителя Аляски

ТАСС: подаренный Путиным «Урал» купили за день до саммита на Аляске
Россия 1

Мотоцикл «Урал», который был передан жителю Аляски Марку Уоррену от президента России Владимира Путина, куплен за день до саммита. Покупка была срочной, рассказал ТАСС генеральный директор представительства Ирбитского мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов.

«Это просто рядовая покупка. Достаточно срочная, но рядовая. У нас купили в четверг его. И вот прям буквально вчера мы узнали, что мотоцикл попал на Аляску. Для нас это тоже такое приятное удивление», — поделился Кузнецов.

В понедельник, 18 августа, стало известно, что российские дипломаты передали мотолюбителю с Аляски новый мотоцикл «Урал» в качестве подарка от Путина. Стоимость оценивается в сумму от 2 млн рублей.

Как отметил Кузнецов, в России достаточно много мотоциклов «Урал» Gear Up. В год их продается порядка 200 штук.

За несколько дней до встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске Уоррен поделился с журналистами своими трудностями в поиске запчастей для своего старого мотоцикла «Урал» из-за антироссийских санкций. После выхода этого репортажа российские дипломаты нашли американца и подарили ему новое транспортное средство.

«Урал» — культовый мотоцикл, брутальный символ советской эпохи. Сейчас знаменитый «Урал» с коляской покупают в основном за границей — в том числе рок-музыканты и киноактеры. Среди них — лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер, актер Брэд Питт, у которого целых два российских мотоцикла - один находился у Питта дома в Калифорнии, а другой — в Австрии, где у актера тоже есть недвижимость.

Ранее Трамп заявил о решении не вводить новые санкции против России.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
