Раскрыты детали покупки мотоцикла «Урал» для жителя Аляски

ТАСС: подаренный Путиным «Урал» купили за день до саммита на Аляске

Мотоцикл «Урал», который был передан жителю Аляски Марку Уоррену от президента России Владимира Путина, куплен за день до саммита. Покупка была срочной, рассказал ТАСС генеральный директор представительства Ирбитского мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов.

«Это просто рядовая покупка. Достаточно срочная, но рядовая. У нас купили в четверг его. И вот прям буквально вчера мы узнали, что мотоцикл попал на Аляску. Для нас это тоже такое приятное удивление», — поделился Кузнецов.

В понедельник, 18 августа, стало известно, что российские дипломаты передали мотолюбителю с Аляски новый мотоцикл «Урал» в качестве подарка от Путина. Стоимость оценивается в сумму от 2 млн рублей.

Как отметил Кузнецов, в России достаточно много мотоциклов «Урал» Gear Up. В год их продается порядка 200 штук.

За несколько дней до встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске Уоррен поделился с журналистами своими трудностями в поиске запчастей для своего старого мотоцикла «Урал» из-за антироссийских санкций. После выхода этого репортажа российские дипломаты нашли американца и подарили ему новое транспортное средство.

«Урал» — культовый мотоцикл, брутальный символ советской эпохи. Сейчас знаменитый «Урал» с коляской покупают в основном за границей — в том числе рок-музыканты и киноактеры. Среди них — лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер, актер Брэд Питт, у которого целых два российских мотоцикла - один находился у Питта дома в Калифорнии, а другой — в Австрии, где у актера тоже есть недвижимость.

Ранее Трамп заявил о решении не вводить новые санкции против России.