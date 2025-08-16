Трамп решил пока не вводить новые санкции против России

Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не видит смысла думать о введении новых санкций против России, поскольку его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Сегодня я думаю, что мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели. Но сегодняшняя встреча прошла хорошо», - сказал глава Белого дома.

15 августа Путин и Трамп провели саммит на Аляске. Местом встречи стала объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом по итогам встречи заявил, что у него установились очень хорошие прямые контакты с главой Белого дома. При этом американский лидер сказал, что оценивает «на десятку» прошедшие переговоры с главой РФ.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию саммита.

Ранее США временно ослабили ряд антироссийских санкций.