Путин подарил новый «Урал» мотоциклисту с Аляски

Президент РФ Владимир Путин через российских дипломатов подарил новый мотоцикл «Урал» жителю Аляски Марку Уоррену. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

Журналист рассказал о жителе Аляски Марке Уоррене, который ездит по Анкориджу на мотоцикле «Урал». Из-за антироссийских санкций у американца возникли проблемы с поиском запчастей для этого транспортного средства.

Через несколько дней после выхода сюжета на «России 1» мужчину разыскали дипломаты РФ и подарили ему новый «Урал».

«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — заявил советник-посланник посольства России в США Алексей Леденев. Уоррен уточнил, что его новый мотоцикл «просто великолепен».

Как отметил сам Уоррен, новый «Урал» работает «намного плавнее, намного приятнее». По словам жителя Аляски, ему нравится и старый мотоцикл, но новый «намного лучше».

«Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе. Большое спасибо», – добавил мужчина.

15 августа Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Первым в Анкоридж прибыл американский лидер, борт главы российского государства приземлился там около 21:54. Из самолетов президенты вышли практически одновременно. Они встретились на ковровой дорожке на летном поле, обменялись рукопожатиями, коротко пообщались и направились к месту переговоров на одном автомобиле. Во время совместной пресс-конференции после переговоров Трамп выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой. На это Путин по-английски ответил ему с улыбкой: «В следующий раз в Москве».

