В Рязанской области выросло число погибших при взрыве на заводе

Оперштаб: ЧП на заводе «Эластик» под Рязанью унесло жизни 20 человек

В Шиловском районе Рязанской области при пожаре в производственном цехе завода «Эластик» погибли 20 человек, еще 134 получили травмы. Такие данные привел региональный оперативный штаб.

По информации штаба, 31 пострадавший госпитализирован в медучреждения Рязани и Москвы, остальные 103 проходят амбулаторное лечение. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Губернатор Павел Малков сообщал о пяти погибших и более чем сотне пострадавших. Следственное управление СК по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного в Рязанской области, произошел 15 августа. К ликвидации последствий ЧП привлекли около 350 специалистов и более 80 единиц техники. По последней информации, 11 человек не выжили.

Как писал Telegram-канал 112, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса. В экстренных службах рассказали, что взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

Ранее в Рязанской области объявили день траура в связи с ЧП на заводе.