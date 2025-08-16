День траура объявлен 18 августа в Рязанской области из-за взрыва на заводе

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил 18 августа днем траура в регионе из-за взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении главы региона.

Малков также отметил, что власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного в Рязанской области, произошел взрыв. На месте происшествия задействовано около 350 специалистов и более 80 единиц техники. В результате происшествия погибли 11 человек, пострадали 130.

Региональный оперативный штаб сообщал, что пострадавших направили в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти области. Кроме того, был создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

