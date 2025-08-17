В Совфеде ответили депутату Родниной, предложившей пенсионерам обеспечивать себя самим

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что пенсия — это не зарплата, и посоветовала россиянам обеспечивать себя самим. Сенатор Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» отреагировала на высказывание парламентария, отметив, что работавшие всю жизнь люди уже заслужили пенсию, а государство не может отказаться от поддержки тех, кто не в состоянии себя обеспечить.

«Пенсии — это не просто выплаты пожилым людям, а заслуженное право тех, кто всю жизнь работал, платил налоги и вносил свой вклад в развитие страны. Государство не может снять с себя ответственность за поддержку тех, кто уже не в силах самостоятельно обеспечивать себя, особенно учитывая, что многие не могут делать накопления или рассчитывать на помощь близких. Сегодня в России около 41 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии составляет почти 25 тысяч рублей, регулярно индексируется для сохранения покупательной способности и достойного уровня жизни», — сказала она.

Епифанова подчеркнула, что молодежь не может задумываться об обеспечении себя на пенсии, поскольку решает насущные проблемы с жильем, работой и созданием семьи.

«В то же время молодое поколение сталкивается с множеством серьезных вызовов, которые сильно затрудняют планирование будущего. Четверть молодых россиян не имеют возможности купить собственное жилье, более 40% откладывают создание семьи из-за нестабильного финансового положения, а найти работу после 40 становится настоящей проблемой из-за распространенного эйджизма, когда возраст становится помехой на рынке труда. В таких условиях вопросы жилья, образования и личностного развития становятся для многих приоритетнее, чем перспектива получения пенсии, которая кажется далекой и менее осязаемой», — добавила она.

По мнению сенатора, власти должны поддерживать молодежь в развитии, чтобы сохранить стабильность пенсионной системы.

«Государство должно понимать, что поддержка молодежи — это залог надежной и устойчивой пенсионной системы завтра. Сегодня необходимо создавать условия, при которых молодые люди смогут развиваться, строить семьи и финансово стабилизироваться. Лишь так пенсионная система сохранит свою стабильность, ведь она зависит от активной трудовой деятельности нынешнего поколения. Конечно, молодежь должна осознавать значимость пенсионного планирования, но государство обязано решать более срочные социальные задачи и, возможно, усовершенствовать существующую солидарную систему, чтобы сохранить баланс интересов всех поколений», — заключила она.

До этого Роднина в беседе с изданием Sport24 ответила на вопрос о справедливости пенсий в России. По ее словам, пенсия — это не зарплата, а для пожилых людей есть достаточно льгот и материальных поддержек. Депутат призвала россиян задумываться о будущей пенсии пораньше и прекращать «на кого-то рассчитывать».

«Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила она.

Ранее были названы пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно.