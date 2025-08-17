На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Падение обломков дрона на станции в Воронежской области привело к массовой задержке поездов

ФПК: из-за обломков беспилотников на станции Лиски задерживаются 14 поездов
true
true
true

В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на станции Лиски задерживаются 14 поездов. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что при инциденте была повреждена линия электропередачи на железнодорожной станции. В РЖД уточнили, что среди задержанных поездов — рейсы из Анапы, Москвы, Краснодара, Махачкалы, Кисловодска, Барнаула, Новороссийска, Воркуты и Сухума. Время задержки достигает двух с половиной часов.

Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам необходимую помощь и принимают меры для сокращения времени простоя. Актуальную информацию о движении поездов можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте компании или по круглосуточному телефону поддержки клиентов.

Гусев сообщил, что в области восстановили движение поездов, приостановленное в связи с повреждением линии электропередачи (ЛЭП) на одной из железнодорожных станций.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина.

