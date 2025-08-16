Жительница Белгородской области пострадала во время атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области, пострадала местная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.

После оказания первой помощи пострадавшую перевели в городскую больницу №2 г. Белгорода.

С 13 августа Белгород и Белгородская область подвергаются массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались в среду, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, один не выжил.

Кроме того, оказалось повреждено здание областного правительства. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что таких обстрелов белгородцы «пока еще не проживали в современной истории».

Ранее в Белгороде при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница.