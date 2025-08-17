На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

Shutterstock/Malbert

В Воронежской области восстановили движение поездов, приостановленное в связи с повреждением линии электропередачи (ЛЭП) на одной из железнодорожных станций. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Движение поездов <...> восстановлено», — отметил глава российского субъекта.

Также он добавил, что сотрудники экстренных служб потушили пожар на территории вещевого рынка и в магазине одного из районов Воронежской области. Он не стал уточнять, в какой конкретно части региона произошло возгорание.

Утром 17 августа Гусев сообщил, что над Воронежской областью перехватили и уничтожили около пяти украинских дронов. Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на землю, в результате чего в одном из муниципалитетов пострадал монтер пути железнодорожной станции. Мужчину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Кроме того, упавшие фрагменты повредили ЛЭП на железнодорожной станции. Из-за этого несколько поездов были задержаны.

По данным министерства обороны РФ, всего в течение ночи над российской территорией сбили 46 дронов. Девять из них ликвидировали в Воронежской области.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
