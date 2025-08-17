На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В двух городах РФ временно приостановили работу аэропортов

Росавиация: аэропорты Казани и Нижнего Новгорода приостановили работу
true
true
true
close
Роман Владимиров/РИА Новости

Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода временно перестали принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Казань. Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

За час до этого стало известно, что в Татарстане ввели режим опасности атаки БПЛА. Оповещения были разосланы местным жителям от МЧС России.

Этой же ночью губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также сообщал о введении режима опасности БПЛА в регионе. Во время режима опасности атаки БПЛА жителям региона рекомендует пройти к ближайшему укрытию, без надобности не выходить на улицу. В целях безопасности была ограничена работа мобильного интернета, пользователям пришлось временно перейти на Wi-Fi.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник над Воронежской областью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами