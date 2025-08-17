В двух городах РФ временно приостановили работу аэропортов

Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода временно перестали принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Казань. Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

За час до этого стало известно, что в Татарстане ввели режим опасности атаки БПЛА. Оповещения были разосланы местным жителям от МЧС России.

Этой же ночью губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также сообщал о введении режима опасности БПЛА в регионе. Во время режима опасности атаки БПЛА жителям региона рекомендует пройти к ближайшему укрытию, без надобности не выходить на улицу. В целях безопасности была ограничена работа мобильного интернета, пользователям пришлось временно перейти на Wi-Fi.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник над Воронежской областью.