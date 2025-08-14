На видео попало, как беспилотник атаковал автомобиль с белгородцем

В Белгороде на видео попало, как дрон взорвался после удара об авто с человеком

В Белгороде беспилотник атаковал автомобиль с водителем в момент движения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Момент удара беспилотника ВСУ по машине в центре Белгорода. Очень благодарен всем, кто мгновенно бросился на помощь пострадавшим жителям!», — написал глава региона.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как беспилотник ударяет по движущейся машине, после чего — взрывается. От взрыва автомобильные детали разлетаются по проезжей части, а транспорт воспламеняется, при этом водитель, находясь уже в горящей машине, сворачивается с дороги и выбегает. На помощь к нему подбегают прохожие. Далее на записи заметно, как пламя полностью охватывает транспорт, и он сгорает.



Ночью беспилотники ВСУ также атаковали Волгоградскую область. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков беспилотников произошли возгорание и утечка нефтепродуктов. По предварительным данным, никто не пострадал. По информации SHOT, обломки одного из сбитых БПЛА упали в Красноармейском районе Волгограда, после чего начался пожар.

Ранее сообщалось, что удар нанесен по зданию правительства Белгородской области.