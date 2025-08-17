В двух регионах РФ ввели режим опасности БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Мордовии. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства республики.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — говорится в сообщении.

Тем же утром опасность атаки БПЛА была объявлена в Татарстане. Местным жителям об этом сообщили в приложении МЧС России.

Этой же ночью губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также сообщал о введения режима опасности БПЛА в регионе. Во время режима опасности атаки БПЛА жителям региона рекомендует пройти к ближайшему укрытию, без надобности не выходить на улицу.

10 августа жители Воронежа услышали над городом по меньшей мере пять взрывов. По словам очевидцев, на юге города раздалось от двух до пяти взрывов, а перед ними звучал сигнал воздушной тревоги. На этом фоне в Воронеже наблюдались сбои в работе интернета.

Ранее российский военный сбил несколько беспилотников ВСУ из автомата.