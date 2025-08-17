На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух регионах РФ ввели режим опасности БПЛА

Режим опасности БПЛА объявили в Татарстане и Мордовии
Inna Varenytsia/Reuters

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Мордовии. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства республики.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — говорится в сообщении.

Тем же утром опасность атаки БПЛА была объявлена в Татарстане. Местным жителям об этом сообщили в приложении МЧС России.

Этой же ночью губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также сообщал о введения режима опасности БПЛА в регионе. Во время режима опасности атаки БПЛА жителям региона рекомендует пройти к ближайшему укрытию, без надобности не выходить на улицу.

10 августа жители Воронежа услышали над городом по меньшей мере пять взрывов. По словам очевидцев, на юге города раздалось от двух до пяти взрывов, а перед ними звучал сигнал воздушной тревоги. На этом фоне в Воронеже наблюдались сбои в работе интернета.

Ранее российский военный сбил несколько беспилотников ВСУ из автомата.

