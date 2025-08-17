В Пензенской области ввели режим опасности БПЛА

Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области, работа мобильного интернета ограничена. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал он.

Во время режима опасности атаки БПЛА жителям региона рекомендует пройти к ближайшему укрытию, без надобности не выходить на улицу.

Утром 16 августа Минобороны заявило, что силы ПВО уничтожили за ночь 29 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем.

10 августа жители Воронежа услышали над городом по меньшей мере пять взрывов. По словам очевидцев, на юге города раздалось от двух до пяти взрывов, а перед ними звучал сигнал воздушной тревоги. На этом фоне в Воронеже наблюдались сбои в работе интернета.

Ранее Гладков сообщил о последствиях очередной атаки беспилотников ВСУ на Белгород.