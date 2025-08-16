Жителей Северной Осетии предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета

Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил о возможном замедлении мобильного интернета и связи из-за объявленного в регионе режима беспилотной опасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Возможно замедление работы мобильного интернета и связи», — написал глава региона.
Меняйло добавил, что оперативный штаб продолжает свою работу.
12 августа в Севастополе сообщили о временном отключении мобильного интернета. Губернатор Михаил Развожаев рекомендовал заранее записать номера служб такси.
До этого стало известно, что в Крыму могут на длительное время отключать мобильный интернет. Власти объяснили, что меры будут приняты в целях противодействия украинским атакам и обеспечения безопасности граждан.
Ранее в ФСБ не согласовали метод ограничения интернета в РФ при угрозе атак дронов.