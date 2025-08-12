В Крыму предупредили о длительном отключении мобильного интернета

В Крыму могут отключать мобильный интернет на длительный период. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи региона.

«В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать в штатном режиме.

До этого сообщалось, что власти Крыма планируют веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней в связи с атаками дронов ВСУ.

11 августа в Кабардино-Балкарии ввели временные ограничения на работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников. В региональном министерстве цифрового развития также рекомендовали местным жителям перейти на Wi-Fi.

Ранее в ФСБ не согласовали метод ограничения интернета в РФ при угрозе атак дронов.