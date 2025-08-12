Севостопольцев предупредили о длительном отключении мобильного интернета

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей региона о длительном отключении мобильного интернета, а также рекомендовал заранее записать номера служб такси. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если часто пользуетесь такси — имейте телефоны служб такси в телефонной книге и будьте готовы к уточняющим звонкам вам от водителей: их программы и навигаторы тоже не будут работать», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, жителям Севастополя также желательно иметь при себе запас наличных в связи с тем, что банковские терминалы, банкоматы, а также банковские приложения, вероятно, будут также недоступны.

До этого сообщалось, что в Крыму могут на длительное время отключать мобильный интернет. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство внутренней политики, информации и связи региона. Отмечалось, что соответствующие меры будут приняты в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан.

Ранее в ФСБ не согласовали метод ограничения интернета в РФ при угрозе атак дронов.