Депутат предложил запретить работать курьерами судимым за насильственные преступления

Пискарев: запрет на работу курьером нужно ввести для насильников и наркодилеров

Запрет на работу курьером нужно ввести для лиц, которые имеют судимость за насильственные преступления и распространение наркотиков. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Курьеры получают доступ в офисы и квартиры, постоянно контактируют с людьми, в том числе с детьми, пожилыми, инвалидами, отметил он.

«Например, судимые за насильственные преступления или преступления в сфере половой неприкосновенности в таких условиях могут представлять угрозу. Нельзя так же допускать к курьерской работе и судимых за наркопреступления. Помимо доставки официального заказа, они могут распространять наркотики и осуществлять закладки», — написал депутат.

Кроме того, считает он, нужно учитывать террористические угрозы, исключив возможность работы курьерами судимых за преступления против безопасности государства.

Пискарев заявил, что предлагаемые ограничения — это не дискриминационная мера, «а исключительно профилактическая».

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разрабатывают законодательную инициативу о запрете людям с судимостью работать курьерами, а также ужесточении ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

Ранее в России сократилось число вакансий для курьеров.