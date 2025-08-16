На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат предложил запретить работать курьерами судимым за насильственные преступления

Пискарев: запрет на работу курьером нужно ввести для насильников и наркодилеров
true
true
true
close
santypan/Shutterstock/FOTODOM

Запрет на работу курьером нужно ввести для лиц, которые имеют судимость за насильственные преступления и распространение наркотиков. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Курьеры получают доступ в офисы и квартиры, постоянно контактируют с людьми, в том числе с детьми, пожилыми, инвалидами, отметил он.

«Например, судимые за насильственные преступления или преступления в сфере половой неприкосновенности в таких условиях могут представлять угрозу. Нельзя так же допускать к курьерской работе и судимых за наркопреступления. Помимо доставки официального заказа, они могут распространять наркотики и осуществлять закладки», — написал депутат.

Кроме того, считает он, нужно учитывать террористические угрозы, исключив возможность работы курьерами судимых за преступления против безопасности государства.

Пискарев заявил, что предлагаемые ограничения — это не дискриминационная мера, «а исключительно профилактическая».

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разрабатывают законодательную инициативу о запрете людям с судимостью работать курьерами, а также ужесточении ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

Ранее в России сократилось число вакансий для курьеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами