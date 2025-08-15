На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Людям с судимостью могут запретить работать курьерами

Володин: ГД прорабатывает запрет на курьерскую деятельность имеющим судимость
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Госдума прорабатывает законодательную инициативу о запрете людям с судимостью работать курьерами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых: установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления», — написал он.

Кроме того, в Госдуме разрабатывают инициативу о повышение ответственности за доставку продуктов питания курьерами без медицинской книжки.

14 августа Аналитический центр российской индустрии рекламы (АЦ РИР) сообщил, что спрос на курьеров в России начал снижаться. Число вакансий во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с 2024 годом, при этом количество резюме выросло на 102%.

Однако в Северо-Западном федеральном округе спрос на курьеров вырос на 37%, а в Северо-Кавказском федеральном округе — на 152%..

Ранее в Минтрансе заявили, что курьерам «грозит вымирание».

