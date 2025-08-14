На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спрос на курьеров упал в России

«Ведомости»: в России сократилось число вакансий для курьеров
true
true
true
close
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Спрос на курьеров в России начал снижаться. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР).

Количество вакансий во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с 2024 годом, при этом число резюме выросло на 102%.

Несмотря на такую тенденцию, отмечает газета, спрос на курьеров вырос в Северо-Западном федеральном округе (37%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (152%).

Сокращение числа вакансий руководитель центра Николай Васильев объяснил сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика. По его мнению, такие колебания являются краткосрочными.

Другого мнения придерживается директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина. Она считает снижение востребованности курьеров, кладовщиков и супервайзеров при росте числа соискателей долгосрочным трендом, который сформирован охлаждением экономики, замедлением роста развития ретейла и насыщением рынка доставки.

В июне глава «Почты России» Михаил Волков выступил против высоких зарплат курьеров.

Ранее в Совфеде предложили создать федеральный реестр курьеров.

