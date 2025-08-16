Губернатор заявил о напряженной ситуации в Белгороде из-за атак украинских дронов

Гладков: ситуация в Белгородской области меняется не в лучшую сторону

Ситуация в Белгородской области, особенно, в приграничных районах становится напряженной из-за увеличившихся атака украинских БПЛА. Региональные власти делают все, чтобы защитить жителей области, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, Белгороде увеличили состав скорой помощи на 4 медицинские бригады, в том числе и реанимационные.

«В приграничных муниципалитетах защищаем наших врачей на автомобилях скорой помощи «мангалами» (специальная металлическая сетка, защищающая от дронов — прим.ред)», — уточнил губернатор.

Помимо этого, врачи скорой работают в бронежилетах, касках и у бригады есть РЭБ, а также детекторы БПЛА.

Накануне Гладков сообщил, что пять муниципалитетов Белгородского региона подверглись ударам со стороны ВСУ, в результате чего пострадал один мирный житель. До этого в Белгороде женщина получила ранение после взрыва украинского дрона у многоэтажки.

Ранее СК предъявил обвинение в терроризме командиру ВСУ из-за атак на Белгород.