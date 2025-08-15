На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница

Губернатор Гладков: женщина ранена в Белгороде после взрыва беспилотника ВСУ
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Белгороде в результате удара украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон взорвался рядом с многоквартирным домом, в результате чего женщина получила осколочное ранение ноги и была доставлена бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2.

Кроме того, в ходе инцидента повреждены окно одной из квартир, фасад административного здания и пять автомобилей. Информация о последствиях продолжается уточняться.

Накануне Мирный житель получил ранения в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины по селу Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области. Гладков добавил, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Врачи оказали мужчине всю необходимую помощь. В настоящее время его перевели в медицинское учреждение Белгорода, отметил губернатор.

Ранее житель Белгорода рассказал «Газете.Ru» об обстановке в городе на фоне атак ВСУ.

Обстрелы Белгорода
