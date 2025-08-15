На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК предъявил обвинение в терроризме командиру ВСУ из-за атак на Белгород

СК установил причастность командира ВСУ Федичева к ударам по Белгороду
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Командира 61-й отдельной механизированной бригады «Степова» ВСУ полковник Андрей Федичев причастен к ударам по Белгороду, он заочно обвиняется в терроризме. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 30 декабря 2023 года и 15 февраля 2025 года ВСУ при помощи РСЗО «Vampire» нанесли удары по территории жилой застройки и массового скопления мирных жителей, а также объектам соцназначения Белгорода.

«Федичеву заочно предъявлено обвинение в терроризме, принимаются меры к его розыску и аресту», — рассказали в СК.

До этого российские следователи сообщали о возбуждении уголовного дела о теракте в отношении командира 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Нащубского. По данным следствия, он отдавал приказы по обстрелу гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе Белгородской области.

Ранее в результате атаки дронов ВСУ на Курск получили ранения 17 человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами