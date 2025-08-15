СК предъявил обвинение в терроризме командиру ВСУ из-за атак на Белгород

Командира 61-й отдельной механизированной бригады «Степова» ВСУ полковник Андрей Федичев причастен к ударам по Белгороду, он заочно обвиняется в терроризме. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 30 декабря 2023 года и 15 февраля 2025 года ВСУ при помощи РСЗО «Vampire» нанесли удары по территории жилой застройки и массового скопления мирных жителей, а также объектам соцназначения Белгорода.

«Федичеву заочно предъявлено обвинение в терроризме, принимаются меры к его розыску и аресту», — рассказали в СК.

До этого российские следователи сообщали о возбуждении уголовного дела о теракте в отношении командира 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Нащубского. По данным следствия, он отдавал приказы по обстрелу гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе Белгородской области.

Ранее в результате атаки дронов ВСУ на Курск получили ранения 17 человек.