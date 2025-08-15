На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пять муниципалитетов Белгородской области пострадали от ударов дронов ВСУ

Гладков: в Белгородской области ранен житель и повреждены дома после атак дронов
Telegram-канал Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять муниципалитетов региона подверглись ударам со стороны ВСУ, в результате чего пострадал один мирный житель.

По его данным, в селе Безымено Грайворонского округа мужчина получил травму при ударе дрона по территории предприятия. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ, а затем для обследования отправили в городскую больницу №2 Белгорода. Медики предварительно диагностировали у пострадавшего баротравму.

В Белгородском районе на автодороге Октябрьский — Наумовка в результате удара дрона сгорел автомобиль. В селе Таврово взрыв беспилотника повредил три машины, а в селе Шагаровка обломки сбитого дрона пробили крышу частного дома и повредили остекление.

В Шебекино при попадании боеприпаса пострадала крыша частного дома. В селе Мешковое Шебекинского округа FPV-дрон повредил легковой автомобиль. В Валуйском округе в селе Казначеевка кровля неэксплуатируемого здания социального объекта пострадала от детонации дрона. Атаки FPV-дронов зафиксированы также на хуторах Леоновка и Михайловка, где были повреждены линии электропередачи. Аварийные службы восстановили электроснабжение.

В селе Пристень FPV-дрон повредил «Газель», а другой ударил по легковому автомобилю. В селе Двулучное взрыв дрона выбил окна и повредил забор частного домовладения. В Новом Волоконовском районе от детонации дрона пострадал фасад и окна частного дома.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
