В Петербурге неизвестный обчистил квартиру на 18-м этаже, проникнув туда через окно

Вор ночью проник в петербургскую квартиру на 18-м этаже и похитил драгоценности

В Санкт-Петербурге неизвестный проник в квартиру на 18-м этаже и вынес оттуда ценные вещи почти на 2 млн рублей. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источников, злоумышленник пробрался в квартиру, расположенную на 18-м этаже 20-этажного дома, отжав створки пластикового окна. Он обыскал помещение и покинул его с ювелирными украшениями, часами, а также фотоаппаратом на общую сумму более 1,9 млн рублей.

Злоумышленника разыскивают, его личность пока не установлена. Ведется следствие.

До этого мужчина с топором и пистолетом ограбил ювелирный магазин в Кемеровской области. Жителя Прокопьевска арестовали по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин, у мужчины изъяли более 1,5 кг золотых украшений. Грабитель, вооружившись топором и пистолетом, ворвался в торговый зал и, угрожая продавцу, разбил топором витрину, схватил 160 золотых цепочек и скрылся. Общий ущерб составил более 8, 5 млн рублей. Злоумышленника удалось задержать.

Ранее россиянин стащил две шубы из квартиры приютившей его подруги.