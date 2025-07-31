Мужчина с топором и пистолетом ограбил ювелирный магазин в Кемеровской области

В Киселёвске мужчина ворвался в ювелирный магазин с пистолетом, украл золота на 8,5 млн рублей и скрылся. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жителя Прокопьевска арестовали по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин, у мужчины изъяли более 1,5 кг золотых украшений. Грабитель, вооружившись топором и пистолетом, ворвался в торговый зал и, угрожая продавцу, разбил топором витрину, схватил 160 золотых цепочек и скрылся.

Общий ущерб составил более 8, 5 млн рублей. Злоумышленника удалось задержать, он попытался покинуть Киселевск на автомобиле. В салоне машины госавтоинспекторы обнаружили пластиковую канистру, в которую были спрятаны похищенные ювелирные украшения.

«Общая масса изъятых золотых изделий составила почти 1,5 килограмма. Кроме того, изъяты незарегистрированный газовый пистолет, который мужчина закопал в лесном массиве после нападения, а также выброшенный им в водоем топор», — сообщила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее мужчина распылил в петербурженку баллончик и протащил по асфальту, пытаясь украсть деньги.