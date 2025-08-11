На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин стащил две шубы из квартиры приютившей его подруги

В Хабаровском крае мужчина украл две шубы из квартиры знакомой
close
Depositphotos

Житель Хабаровского края обокрал знакомую, которая пустила его к себе пожить. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась жительница Кировского района Хабаровска. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали две шубы общей стоимостью около ста тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что незадолго до пропажи шуб она пустила к себе пожить знакомого и его возлюбленную.

26-летнего приятеля хабаровчанки задержали, установлено, что похищенные меховые изделия он продал своим знакомым за 5500 рублей и потратил на алкоголь. В процессе расследования уголовного дела оперативники изъяли мутоновую шубу у свидетельницы и вернули владелице. Известно, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Тверской области пенсионерка палкой избила грабительницу, проникшую в ее дом. 52-летняя ранее судимая женщина разбила окно в доме потерпевшей и проникла в помещение. Рассчитывая на то, что 87-летняя хозяйка дома не окажет сопротивления, грабительница стала требовать у женщины сбережения в сумме 100 тыс рублей. Пенсионерка отобрала у нападавшей палку, выгнала ее из дома и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Ростове пенсионеры ограбили квартиру с ребенком внутри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами