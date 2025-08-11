Россиянин стащил две шубы из квартиры приютившей его подруги

Житель Хабаровского края обокрал знакомую, которая пустила его к себе пожить. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась жительница Кировского района Хабаровска. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали две шубы общей стоимостью около ста тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что незадолго до пропажи шуб она пустила к себе пожить знакомого и его возлюбленную.

26-летнего приятеля хабаровчанки задержали, установлено, что похищенные меховые изделия он продал своим знакомым за 5500 рублей и потратил на алкоголь. В процессе расследования уголовного дела оперативники изъяли мутоновую шубу у свидетельницы и вернули владелице. Известно, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Тверской области пенсионерка палкой избила грабительницу, проникшую в ее дом. 52-летняя ранее судимая женщина разбила окно в доме потерпевшей и проникла в помещение. Рассчитывая на то, что 87-летняя хозяйка дома не окажет сопротивления, грабительница стала требовать у женщины сбережения в сумме 100 тыс рублей. Пенсионерка отобрала у нападавшей палку, выгнала ее из дома и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Ростове пенсионеры ограбили квартиру с ребенком внутри.