В воздушное пространство США вошел еще один самолет спецотряда «Россия»

Второй самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вошел в воздушное пространство США на пути к Аляске. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

В настоящее время этот борт является самым отслеживаемым на сервисе — за ним наблюдают 164 тысячи человек. Воздушное судно в течение часа должно приземлиться в Анкоридже.

Предположительно, на борту находится президент РФ Владимир Путин.

Полчаса назад журналист Павел Зарубин опроверг предположения СМИ о том, что в Анкоридж прибыл самолет Путина. Он пояснил, что на военную базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске приземлился один из передовых самолетов спецотряда «Россия». Это не самолет Путина, подчеркнул Зарубин.

Президент США Дональд Трамп лично встретит Путина в Анкоридже на Аляске, где пройдет российско-американский саммит. Американский лидер уже вылетел туда, прибытие Путина ожидается в 22:00 мск. По данным СМИ, для президента РФ подготовят красную ковровую дорожку, а его спецборт будут сопровождать истребители Военно-Воздушных сил США. Трамп в преддверии встречи заявил о готовности обсуждать с Москвой вопросы бизнеса, однако при отсутствии прогресса в урегулировании на Украине российскую экономику ждут «тяжелые последствия». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал, чем займется Путин во время четырехчасового полета до Аляски.