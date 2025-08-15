На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, чем займется Путин во время четырехчасового полета до Аляски

Песков: Путин в полете до Аляски будет изучать тезисы по темам встречи с Трампом
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе полета до места проведения встречи с американским коллегой Дональдом Трампом будет работать над тезисами по всем темам предстоящего саммита. Об этом в ходе интервью, запись которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе разговора Зарубин обратил внимание, что главе государства предстоит четырехчасовой полет из Магадана в Анкоридж в американском штате Аляска. По словам Пескова, в это время Путин будет читать и изучать «огромное количество материалов».

«[Президент РФ намерен изучить] тезисы по всей проблематике. Хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, <...> это и тезисы по региональной и международной проблематике», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что российский лидер также рассмотрит все аспекты урегулирования конфликта на Украине.

Переговоры Путина и Трампа состоятся на Аляске 15 августа. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Ранее Песков заявил, что Трамп лично встретит Путина у самолета на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами