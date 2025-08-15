Украинские беспилотники атаковали порт в Астраханской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками транспортно-логистическую инфраструктуру Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

По его словам, целью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стал порт Оля в Лиманском районе.

Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили дроны. Обошлось без пострадавших.

«Портовой инфраструктуре ущерб не причинен...Обломками сбитого БПЛА повреждено судно», — написал Бабушкин.

Он отметил, что некоторые дроны, подавленные РЭБ, не обнаружены. Глава региона призвал жителей, нашедших беспилотники, не прикасаться к ним и сообщить о находке правоохранителям.

В ночь на 15 августа средства ПВО ликвидировали над регионами России 53 украинских дрона. По данным ведомства, 13 БПЛА было сбито над Курской областью, 11 — над Ростовской, семь — над Самарской, шесть — над Белгородской и пять — над Орловской. Кроме того, по четыре дрона уничтожили над Брянской и Воронежской областями, по одному — над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

