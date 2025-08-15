На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский «Роллтон» заподозрили в финансировании ВСУ

Mash: российский «Роллтон» проверят на финансирование ВСУ
true
true
true
close
Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Российский продовольственный бренд «Роллтон», который выпускает лапшу быстрого приготовления, пюре, приправы и традиционные макаронные изделия, проверят на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, продукцию производит Mareven Food Holdings Limited через дочерние компании в разных странах. В России это «Маревен фуд сэнтрал», на Украине «Евро фуд сервис» (ранее «Маревен фуд Украина»). Как пишет Mash, в 2024 году компанию обвинили в финансировании российской армии, однако это дело быстро замяли.

«Теперь под огнем претензий оказался российский производитель», — говорится в публикации Mash.

Деятельность Mareven Food Holdings Limited проверит «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Поводом для этого стали публикации на украинских сайтах, где «Роллтон» указывался в качестве спонсора ВСУ. Если это так, компании грозит возбуждение уголовного дела.

До этого депутат Госдумы Андрей Луговой призвал проверить израильский бренд Zielinski & Rozen, который выпускает косметические и парфюмерные средства, на финансирование украинской армии. Парламентарий направил письмо прокурору Московской области с просьбой дать правовую оценку деятельности организации и принять меры в ее отношении. По его словам, если выяснится причастность компании к финансированию ВСУ, то «бизнесменам-лицемерам» грозит потеря производств и огромного рынка сбыта в России.

Ранее в России ощутили дефицит лапши «Роллтон».

