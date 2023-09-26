В России ощутили дефицит лапши «Роллтон»

В России возник дефицит лапши быстрого приготовления «Роллтон» в коробках. Это связано с дефицитом импортных приправ, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

«Дефицит «Роллтона» в коробках случился в России», — уточнили в сообщении.

По данным канала, до этого завезенные из африканских и других стран специи поставляли из Европы. Но в цепочке импорта возникли сбои, из-за чего компания ищет новых поставщиков. В числе возможных партнеров «Роллтон» рассматривает Китай.

В сентябре российский модный бренд представил коллекцию, посвященную лапше быстрого приготовления.

YOU WANNA выпустил коллаборацию с торговой маркой «Роллтон». Бренд запустил новоый тренд #foodcore — когда еда становится частью иронично преподнесенного фэшн лайфстайла. Лапша быстрого приготовления изображена в технике градиента на принтах, нанесенных на купальники, платья и костюмы из сетки, а также представлена в виде объемного декора — свисающих ниток на джемперах и топах.

Ранее производитель «Роллтона» заявил о возможном росте продаж на 10% из-за большого спроса.