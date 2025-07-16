Бренд Zielinski & Rozen захотели проверить на финансирование ВСУ

Израильский бренд Zielinski & Rozen решили проверить на финансирование украинской армии. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Андрей Луговой, говорится в его Telegram-канале.

По словам парламентария, он направил письмо прокурору Московской области с просьбой дать правовую оценку деятельности организации и принять меры в ее отношении.

«Если выяснится, что Zielinski & Rozen поддерживали и снабжали Вооруженные силы Украины, компании не уйти от ответственности. Бизнесменам-лицемерам грозит потеря производств и огромного рынка сбыта в России», — отметил Луговой.

Продукция бренда Zielinski & Rozen сейчас популярна в России — в стране работают десятки точек продаж марки.

До этого летчика гражданской авиации Сергея Самойлова осудили на 12 лет лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным спецслужб, обвиняемый связался с человеком, который собирал деньги для ВСУ, и перевел ему средства, воспользовавшись криптовалютным обменником.

Ранее москвичка поверила в «финансирование ВСУ» и отдала мошенникам более 47 млн руб.