На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке задержали причастных к ЧП на ТЭЦ-2

Во Владивостоке задержали причастных к падению пятерых рабочих с высоты на ТЭЦ-2
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

Во Владивостоке задержали должностных лиц, причастных к падению пятерых рабочих с высоты на ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Сотрудники СК задержали начальника и прораба строительно-монтажного участка, ответственных за проведение ремонтных работ на ТЭЦ-2. Их подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

14 августа стало известно, что при обрушении строительных конструкций на территории Владивостокской ТЭЦ-2 пострадали двое подрядной организации рабочих, еще троих спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за проведение работ. На месте работают следователи.

В минздраве Приморского края рассказали, что двое рабочих находятся в реанимации.

Ранее были названы десять самых опасных профессий в России и мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами