Во Владивостоке задержали причастных к ЧП на ТЭЦ-2

Во Владивостоке задержали причастных к падению пятерых рабочих с высоты на ТЭЦ-2

Во Владивостоке задержали должностных лиц, причастных к падению пятерых рабочих с высоты на ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Сотрудники СК задержали начальника и прораба строительно-монтажного участка, ответственных за проведение ремонтных работ на ТЭЦ-2. Их подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

14 августа стало известно, что при обрушении строительных конструкций на территории Владивостокской ТЭЦ-2 пострадали двое подрядной организации рабочих, еще троих спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за проведение работ. На месте работают следователи.

В минздраве Приморского края рассказали, что двое рабочих находятся в реанимации.

