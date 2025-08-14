На ТЭЦ во Владивостоке с высоты сорвались рабочие

СК: три человека погибли, сорвавшись с высоты при работе на ТЭЦ во Владивостоке

Три человека погибли,еще двое пострадали при обрушении строительных конструкций на территории Владивостокской ТЭЦ-2. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Приморскому краю.

По информации следователей, инцидент произошел 14 августа. При проведении ремонтных работ на высоте сотрудники подрядной организации сорвались вниз.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за проведение работ.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи.

До этого три человека погибли в результате обвала грунта на стройке в Геленджике. Инцидент произошел на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

