В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ-2 во Владивостоке

Минздрав Приморья: двое пострадавших на ТЭЦ-2 во Владивостоке — в реанимации

Двое рабочих, сорвавшихся с высоты на территории ТЭЦ-2 во Владивостоке, находятся в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Приморского края.

«‎Пациенты находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи. Задействованы ведущие реаниматологи, нейрохирурги, хирурги, травматологи и другие специалисты», — сказано в сообщении.

Пострадавшие находятся во Владивостокской клинической больнице №2.

14 августа стало известно, что при обрушении строительных конструкций на территории Владивостокской ТЭЦ-2 пострадали двое подрядной организации рабочих, еще троих спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за проведение работ. На месте работают следователи.

До этого три человека не выжили в результате обвала грунта на стройке в Геленджике. Инцидент произошел на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

