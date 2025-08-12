Названы десять самых опасных профессий в России и мире

Работа может быть источником удовлетворения и стабильности, но для некоторых профессий ежедневная реальность — это риск для жизни и здоровья. По данным Росстата, в 2024 году на рабочих местах в России погибло 1138 человек, что подчеркивает серьезность проблемы охраны труда. Директор по развитию PRonline Дмитрий Трепольский рассказал «Газете.Ru» о самых опасных профессиях и зарплатах, которые получают их представители.

Первое место в рейтинге заняла профессия шахтера.

Работа в шахтах сопряжена с высоким риском обрушений, взрывов и отравлений. Несмотря на технический прогресс, горняки остаются одной из самых уязвимых категорий работников. В 2024 году в России произошло несколько крупных инцидентов, включая обрушение в золотой шахте на Камчатке, в результате которого погибли три человека.

Коэффициент смертности: 0,025 человека на 1 млн т добычи угля.

Средняя зарплата: около 65 000 рублей в месяц.

Второе — пожарный.

Пожарные ежедневно сталкиваются с угрозой ожогов, отравлений дымом и травм. В России их считают одной из самых опасных профессий, и это мнение поддерживает большинство опрошенных. В 2024 году в стране было зафиксировано более 13 000 пожаров, в результате которых погибло около 1500 человек.

Коэффициент смертности: 1,9 на 100 тысяч человек.

Средняя зарплата: около 41 000 рублей в месяц.

Третье — рыбак.

Рыболовство — одна из самых рискованных отраслей, с высокой вероятностью утоплений и аварий на воде. В 2024 году в России было зафиксировано несколько крупных инцидентов, включая крушение рыболовного судна в Баренцевом море, в результате которого погибли 36 человек.

Коэффициент смертности: 21,7 на 100 тысяч человек.

Средняя зарплата: около 156 000 рублей в месяц.

Четвертое — строитель.

Строительные работы часто связаны с падениями, обрушениями и травмами от инструментов. В 2023 году в США в строительной отрасли погибло 1055 человек, что составляет 12,9 смертей на 100 000 работников. В первой половине 2024 года на строительных объектах в России погибло 7 человек.

Коэффициент смертности: 4,4 на 100 тысяч человек.

Средняя зарплата: около 135 000 рублей в месяц.

Пятое — спасатель.

Спасатели рискуют жизнью при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасении людей из воды и при обрушениях. В 2024 году в России было зафиксировано несколько крупных инцидентов, включая обрушение золотой шахты на Камчатке, в результате которого погибли спасатели.

Коэффициент смертности: 1,17 на 100 тысяч человек.

Средняя зарплата: около 48 000 рублей в месяц.

Шестое — лесоруб.

Работа с тяжелыми инструментами и в лесистой местности приводит к высокой травматичности. В 2024 году в России было зафиксировано несколько крупных инцидентов, включая обрушение дерева на лесорубов, в результате которого погибли несколько человек.

Коэффициент смертности: 92,4 на 100 тысяч человек.

Средняя зарплата: около 104 000 рублей в месяц.

Седьмое — водитель-дальнобойщик.

Длительные поездки, утомление и аварийные ситуации делают эту профессию одной из самых опасных. В 2023 году в России произошло 14 700 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 14 700 человек.

Коэффициент смертности: 3,93 на 100 тысяч человек.

Средняя зарплата: около 191 000 рублей в месяц.

Восьмое — оператор нефтяной платформы.

Работа в условиях повышенной опасности, включая риски взрывов и утечек, требует высокой квалификации и выдержки. В 2019 году в США на нефтяных платформах было зафиксировано 12,1 смертей на 100 активных буровых установок.

Коэффициент смертности: 3,3 на 100 тысяч человек.

Средняя зарплата: около 70 000 рублей в месяц.

Девятое — электромонтер высоковольтных линий.

Работа связана с обслуживанием и ремонтом линий электропередачи на большой высоте. Высокое напряжение и опасность падения делают эту профессию очень рискованной. По данным МЧС России, в среднем ежегодно в стране от несчастных случаев на высоковольтных линиях погибает около 20–30 человек.

Коэффициент смертности: 4,17 на 100 тысяч человек.

Средняя зарплата: около 101 000 рублей в месяц.

Десятое — работник по утилизации отходов.

Работа с токсичными и опасными отходами требует строгого соблюдения мер безопасности, но даже при этом риск отравлений и травм остается высоким. В 2024 году в России было зафиксировано несколько крупных инцидентов, включая утечку химических веществ на предприятии по утилизации отходов, в результате которого пострадали работники.

Коэффициент смертности: 15,4 на 100 тысяч человек.

Средняя зарплата: около 50 000 рублей в месяц.

Ранее россиянам рассказали, зарплаты в каких сферах будут расти в ближайшее время.