В РФ за преступления в Курской области осудили более 230 украинских бойцов

СК РФ: 235 украинских бойцов были осуждены за преступления в Курской области
Depositphotos

Российские суды вынесли приговоры более 230 членам украинских вооруженных формирований, совершавших преступления на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что 15 августа глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке. Во время встречи ему доложили о ходе расследования уголовных дел, возбужденных против участников вооруженных формирований Украины.

«За совершение преступлений в Курской области уже осуждены 235 участников украинских вооруженных формирований», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что за последние две недели сотрудники СК РФ завершили расследование шести уголовных дел, заведенных в отношении шести граждан третьих стран. Речь идет о выходцах из Бразилии, Грузии, Литвы, Аргентины и других государств. Им заочно предъявили обвинения в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

4 августа пресс-служба СК РФ сообщила, что суд вынес приговор солдату 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины Олегу Данилову за преступления, совершенные в Курской области. Мужчину признали виновным в запугивании мирных жителей и препятствовании их эвакуации, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее в РФ осудили наемника из Бразилии, вторгшегося на территорию Курской области.

