В России осудили солдата ВСУ, запугивавшего жителей Курской области

Суд приговорил солдата ВСУ Данилова к 15 годам за преступления в Курской области

Российский суд вынес приговор солдату 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Олегу Данилову за преступления, совершенные в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Приговором суда Данилову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в октябре 2024 года Данилов проник в Суджанский район, а затем занял больницу в селе Ольговка, откуда наблюдал за местными жителями и передвижением российских солдат. Кроме того, подсудимый запугивал мирных граждан и мешал их эвакуации.

В итоге мужчина попал в плен, а затем под следствие.

До этого сообщалось, что наемникам украинской армии из Франции и Колумбии заочно дали по 14 лет колонии строгого режима за преступления против российских военных. Как установили следствие и суд, иностранцы принимали участие в вооруженном конфликте на стороне Украины с 2023 года.

Ранее в Госдуме рассказали, сколько времени уйдет на разминирование Курской области после ВСУ.