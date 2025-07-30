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В России вынесли приговор бразильскому наемнику, воевавшему в Курской области

Суд вынес приговор бразильскому наемнику Рибейру за теракт в Курской области
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Генпрокуратура России

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил наемника ВСУ из Бразилии Лукаса Рибейру де Жезуса к 25 годам лишения свободы за преступления в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Суд приговорил Рибейру к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2024-го бразилец попал в Суджанский район Курской области, где воевал против российских солдат, посягнув на жизни как минимум двух из них. Также его обвиняют в контрабанде оружия, теракте и надругательстве над телом человека.

Будучи комбатантом, мужчина получал материальное вознаграждение в размере порядка $17 тысяч (более 1,5 млн рублей).

До этого сообщалось, что наемникам украинской армии из Франции и Колумбии заочно дали по 14 лет колонии строгого режима за преступления против российских военных. Как установили следствие и суд, иностранцы принимают участие в вооруженном конфликте на стороне Украины с 2023 года.

Ранее сообщалось, что литовского националиста заочно осудили в России на 23 года.

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